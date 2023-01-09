نقيب الفلاحين يوجه نصائح مهمة للمزارعين لحماية المحاصيل من الأمطار

سيطرت على المزارعين حالة من القلق إثر سقوط الأمطار بغزارة على عدد من المحافظات، خوفا من تأثر المحاصيل بالأحوال الجوية المتقلبة.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الأمطار الغزيرة لها تأثير إيجابي على معظم المحاصيل، خاصة وأن المحاصيل المزروعة الآن هي شتوية بالأساس وأغلبها القمح والبرسيم، حيث تؤدي الأمطار إلى غسل أشجار الفكاهة من الأتربة وقتل الحشرات الضارة في معظم الأحيان.

نقيب الفلاحيين: البرودة مفيدة للقمح

وأضاف «أبو صدام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البرودة في حد ذاتها مفيدة للقمح خلال تلك الفترة من النمو، مضيفًا أن مياه الأمطار تروي بعض المزروعات في أراضي المحافظات الصحراوية، ما يوفر على المزارعين «رية».

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر يمكن للأمطار الغزيرة أن يكون لها تأثيرا سلبيا في بعض المحافظات التي تحتوي على مخزون عالي من المياه الجوفية، أو سقوط الأمطار عليها غزيرة جدا، ما قد يتسبب في تعفن الجذور.

نصائح هامة للفلاحين وقت سقوط الأمطار

وقدم نقيب الفلاحيين، عددًا من النصائح للمزارعين في مثل هذه الحالات، وهي الاهتمام بتطهير قنوات الصرف الزراعي، بحيث لا تخزن المياه تحت جذور النبات، وفي حالة تخزينها بالفعل من الضروري تصفية المياه التي تكون بطبيعتها مالحة نوعا ما وقد تؤثر على بعض الخضراوات سريعة التأثر بهذه التغيرات.

وتابع، أن الأمطار في حد ذاتها مفرحة للمصريين عامة، باعتبارها دولة جافة، وبالتالي سقوط الأمطار على معظم المحافظات يكون له فائدة كبيرة حيث تثبت الأتربة وتمنع التصحر.