«الأرصاد» تحذر: الأمطار مستمرة اليوم.. ومنخفض جوي جديد الأربعاء

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات طقس اليوم، قائلا إن البلاد تشهد منخفضا جويا سريعا، وفرص سقوط الأمطار تقل تدريجيا كلما تقدمنا في ساعات النهار.

فرص سقوط الأمطار

وأضاف «القياتي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه بحلول نهاية اليوم تتلاشى فرص سقوط الأمطار على أغلب المناطق الداخلية بالجمهورية، وتنحصر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

ونفى أن يستمر المنخفض الجوي لمدة 3 أيام، قائلا إن كل هذه الأحاديث مجرد إشاعات لكن الخرائط ترسم بداية منخفض جوي آخر بداية من يوم الأربعاء إلا أنه غير متعمق تماما.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار مستمرة لليوم، ولكنها ستكون أقل على المناطق الداخلية، وكلما تقدمنا في الوقت فرص الأمطار تقل، متابعا: «يوجد فرص لسقوط الأمطار اليوم على القاهرة لكنها أقل من أمس».

أبرز الظواهر الطبيعية

وحذر من الشبورة المائية التي تتكون في الساعات المتأخرة من يوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، إذ أنها ستكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة أن كميات الأمطار التي سقطت ستؤدي لتوافر كميات كبيرة من الرطوبة مع البرودة الشديدة تؤدي لتكوين الشبورة.