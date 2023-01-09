هبوط أرضي في الإسماعيلية بسبب الأمطار

شهد مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين هبوطا أرضيا في كوبري الشارع الجديد مما تسبب في إغلاق إحدى الحارات المرورية ورفع حالة الطوارئ لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وبحسب بيان رسمي من الشبكة الوطنية للطوارئ برئاسة اللواء هنري إبراهيم، فإن رئيس مدينة فايد توجه لمكان الهبوط، لعمل إنارة إضافية للطريق مع تأمين عناصر من مرور الإسماعيلية لتامين الطريق وعمل تحويلة بعيدة عن الهبوط الأرضي لتفادي أي حوادث مرورية.

وأضاف البيان أن مديرية الطرق دفعت بمعداتها لبدء أعمال الإصلاح فيما يتابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إجراءات التامين بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

استمرار الأمطار على الإسماعيلية

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ إن مدينة الإسماعيلية شهدت أمطارا غزيرة منتصف ليل اليوم فيما شهدت مراكز التل الكبير والقنطرة غرب والقصاصين والقنطرة شرق وأبو صوير أمطارا خفيفة وتوقفت بعد نصف ساعة تقريبا.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتنفيذ خطة الانتشار المسبق لجميع إمكانيات الطوارئ للأمطار ورجال الطوارئ ووحدات التنمية المحلية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وقوات الحماية المدنية في تعاون وثيق لمكافحة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة.