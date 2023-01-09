السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والعمل الخيري والمجتمع الأهلي، وذلك خلال انعقاد مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

يُشار إلى أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

وتسعى القطاعات الثلاث للعمل على تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، إذ تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة، تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.