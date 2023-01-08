دعاء النسيان في الامتحان.. «اللهم افتح علي فتوح العارفين»

بالتزامن مع بدء اختبارات الترم الأول للطلاب التعليم الأساسي والجامعي، يزداد التوتر بين الطلاب، الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم تذكر المواد العلمية، التي قضي الطالب وقتا طويلا في تحصيلها، ما يجعلهم يبحثون عن دعاء النسيان في الامتحان، وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» دعاء النسيان في الامتحان والآيات القرآنية التي تزيد من التركيز وقدرة الطالب على التحصيل، وفق دار الإفتاء المصرية

دعاء النسيان في الامتحان

وبخصوص أدعية الامتحانات، أو دعاء النسيان في الامتحان فهناك بعض الأدعية التي تساعد على التذكر والانتباه، وفق ما نشرته دار الإفتاء المصرية.

سورة يس لقضاء الحوائج

وبحسب دار الإفتاء، فإن سورة يس فيها قضاء الحوائج، وكلما قُرأت فُتحت الأبواب، وفيها أسرار عظيمة، ويمكن أن يلجأ إليها الطلاب بعد الانتهاء من المذاكرة.

أفضل أدعية النسيان خلال الامتحانات

وجاءت أبرز وأهم أدعية النسيان خلال الامتحانات كالتالي:

- «اللهم إني أسالك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

- «اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم».

- «ربّ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي، اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينيه يا رب العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا مـن خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنّي استودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا منجى ولا ملجأ إلا إليك».

- «اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، ربّ ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين»