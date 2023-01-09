«بنك الطعام»: نقدّم وجبات صحية لـ800 طفل في حضانات الأسمرات يوميا

قال محمود صلاح مدير المطابخ المركزية لبنك الطعام المصري، إنّ المطبخ يقدّم خدماته لمدرسة دمرداش، فضلا عن أكثر من 800 طفل في حضانات حي الأسمرات يوميا، ويعمل به 13 طاهية، موضحا أنّ البنك حريص على أن تكون الوجبات مناسبة لسن الأطفال، ولنشاطهم وتحصيلهم الدراسي.

وأضاف صلاح، خلال فعاليات انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ البنك ينتج وجبات تضم العناصر الغذائية المهمة لصحة ونمو الأطفال، حيث تراعي الوجبة الفئات العمرية المختلفة، من سن 3 سنوات حتى 12 عاما، لضمان حصول الأطفال على غذاء متوازن وصحي.