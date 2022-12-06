رئيس بنك الطعام لقناة الحياة: «قرى آمنة غذائيا» تهدف لدعم غير القادرين

أكد الدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن البنك يعمل على مشروع جديد يطلق عليه «قرى آمنة غذائيًا».

دعم الفئات غير القادرة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية منى المراغي في برنامج «كوب 27» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن هذه المبادرة دعم الفئات غير القادرة على الكسب ضاربًا المثل بالكرتونة الغذائية التي لا يتم عملها بشكل عشوائي ولكن خاضعة لدراسات دقيقة وتحتوي على تركيبة سعرات تلائم أسرة محددة مكونة من مرأة معيلة أو كبار السن أو معاقين إعاقات حركية تمنعهم من العمل.

اقتراحات بالتبرع بالطعام الباقي للفقراء

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الطعام إلى أن البنك يدعم الأمهات بوجبات غذائية ساخنة، ويتم منحهن 40 ألف وجبة غذائية ساخنة يوميًا، بالإضافة إلى دعم صغار المزارعين، مؤكدًا أن مبادرة قرى آمنة غذائيًا تهدف لمكافحة الجوع والقضاء عليه.