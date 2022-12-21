رئيس بنك الطعام لقناة الحياة: جهود المجتمع المدني مكملة لدور الدولة

قال محسن سرحان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن الشعب المصري كلما زاد الضغط عليه، كلما خرج الخير منه بشكل كبير، وهو ما يظهر جليا في كل أزمة، خاصة أن دور القطاع الخاص دائما، يظهر بشكل فريد في مصر مع وجود أي أزمة.

سرحان: جلوس الكيانات الكبرى للمجتمع المدني على طاولة أملا للكثيرين

أضاف «سرحان»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن جلوس الكيانات الكبرى للمجتمع المدني، على طاولة نقاش واحدة كان أملا للكثيرين، إذ أن تلك الخطوة جاءت لعلاج أزمة الأزدواجية في المناطق والخدمات المقدمه للمواطنين.

سرحان: 24 جمعية تجلس على طاولة واحدة

واستطرد: «لما حطينا أيدينا في أيد بعض، ده اللي ساعد أنه يحصل فضل ربنا سبحانه وتعالى، وبنقعد 24 جمعية على ترابيزة واحدة، وكل الناس نيتها كويسة، كل الناس نفسها تخدم البلد فعلا، ومنظمات المجتمع المدني في مصر قوي وكبير وكله خير، وكل الجمعيات في مصر نيتها كويسة وعايزة تخدم».

وأوضح أن دور المجتمع المدني مكمل لدور الدولة، إذ أن الدولة أكاديميا وعمليا وإنسانيا، بكل المصريين أمانة في رقبة أنظمة الحماية الاجتماعية في الدولة، وتلك الأنظمة في مصر عريضة، ومش موجودة في أماكن كتير على مستوى العالم.