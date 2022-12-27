رئيس جامعة عين شمس: تدريس 6 مناهج عن القضايا الاجتماعية بينها تغير المناخ

ثمن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس الجهود التي تبذلها السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل تنفيذ استراتيجية مصر في هذا المجال.

المتيني: يجب السعي لتطوير الذات

وأشار «المتيني»، إلى أهمية دور الشباب باعتبارهم مستقبل مصر، مؤكدًا ضرورة التدرج والسعي والاهتمام بتطوير الذات وقدرات البحث العلمي للوصول للأهداف المرجوة التي لطالما ستنعكس بشكل أساسي على الدولة ومقدراتها.

دراسة المقررات شرط التخرج

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارا بوضع مقررات دراسية للقضايا الاجتماعية تصل إلى 6 مقررات منها حقوق الإنسان والمشكلة السكانية ومحو الأمية والتغير المناخي، ودراسة هذه المقررات شرط التخرج وهي تناقش قضايا هامة بجانب الدراسة، وهذا المقرر سيتم مراجعته بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لرفع وعي وثقافة طلاب جامعة عين شمس.

جاء ذلك في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب ولجنة حقوق الإنسان بالجامعة، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث استقبلت جامعة عين شمس السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في ندوة بعنوان «دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان».

تم تنسيق الندوة من خلال الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة، والدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.