البترول: خفض 845 ألف طن من انبعاثات الكربون بعد توصيل الغاز للوحدات السكنية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في بيان حصاد عام 2022، إن التحول الطاقي وخفض الانبعاثات يعد جزءً رئيسياً من استراتيجية قطاع البترول وتبنى القطاع رؤية وخطة للتحول إلى مصادر للطاقة منخفضة الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية وفقاً للمحاور الرئيسية التي تشمل اختيار الغاز الطبيعي كوقود رئيسي خلال المرحلة الانتقالية نحو التحول الطاقة الكامل والتوسع في استخداماته في مصر وذلك لأنه يعد الوقود الأحفوري الأقل تلويثاً للبيئة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، ودراسة تنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات تهدف إلى الحفاظ على البيئة ، وانتاج واستغلال الهيدروجين.

واشار الوزير إلى أن قطاع البترول نجح في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات وتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب في هذا الصدد ومن بينها الآتي:

- خفض سنوي 845 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط.

خفض سنوي 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون

- تحقيق خفض سنوي 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال تحويل 483 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منذ بدء النشاط.

- في إطار انضمام قطاع البترول بمبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030، تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعاً لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود بديلاً عن السولار في شركات القطاع ما أسفر عن خفض سنوي أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

- الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في أكثر من 31 شركة تابعة للقطاع، وقدرت الانبعاثات التي تم خفضها سنوياً من تلك المشروعات بنحو 470 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

- تحقيق وفر سنوي في استهلاك الطاقة يصل إلى 820 مليون جنيه مصري من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.

- ربط الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة مع أكثر من 90 شركة من شركات القطاع لجمع بيانات استهلاكات الطاقة أوتوماتيكياً، ويجري حالياً ربط بيانات المشروعات المتعلقة بإجراءات كفاءة الطاقة.

مراجعات فنية لكفاءة الطاقة

- الانتهاء من خمس مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بشركات القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا»، «أسيوط لتكرير البترول، القاهرة لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية، العامة للبترول وشركة بترول خليج السويس».

- إنشاء مركز التميز لكفاءة الطاقة بالتعاون مع منظمة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا»، والذي يستهدف قطاعات الطاقة في مصر وأفريقيا، وتم تنفيذ أول ثلاثة برامج تدريبية خلال شهر أكتوبر 2022.

- تنفيذ أول حملة لدراسة قياس انبعاثات الميثان بشركات القطاع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاري التنسيق مع البنك لبدء حملة القياس الثانية.

- توقيع إعلان النوايا المشترك مع الجانب الألماني للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.