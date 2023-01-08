خبير بيئي يكشف لقناة القاهرة الإخبارية تبعات تغير المناخ في أوروبا: حرارة مرتفعة وأزمة مياه

رغم دخول فصل الشتاء الذي يتميز ببرودة شديدة مع انتشار الثلوج، تشهد أوروبا ظروفًا مناخية مختلفة هذا العام، حيث تتمتع بطقس دافئ على غير العادة، ولأول مرة في تاريخها ترتفع درجات الحرارة في هذا التوقيت، حيث لا يزال الأوروبيون يتجهون إلى الشواطئ للاستمتاع بأشعة الشمس.

أزمة في مياه الشرب بأوروبا

الدكتور حسان التليلي، المتخصص في السياسات البيئية، قال إنّ صيف 2022 كان ذو درجات حرارة عالية، تسببت في فترة جفاف أدت إلى إفراغ خزانات المياه والسدود من ربع مياهها، كما تسببت في أزمة كبيرة بمياه الشرب في آلاف القرى بفرنسا على سبيل المثال، موضحًا أنّ الأوروبيين كانوا يتمنون أن تهطل أمطار غزيرة في فصل الخريف والشتاء حتى تمتلئ الخزانات مرة أخرى.

ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا

وأضاف الخبير البيئي، في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أنّ القارة العجوز تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في تاريخها، وهذه تبعات وانعكاسات كثيرة سلبية للتغير المناخي على أوروبا.

وأشار إلى أنّ «اللجنة الدولية المعنية بالتغير المناخي، كانت تتوقع هذا الطقس منذ سنوات عديدة، وتكتب في تقاريرها المرحلية أنّ فترات ارتفاع درجات الحرارة ستكون تقريبًا الاتجاه الأهم ليس على مستوى أوروبا فحسب، بل على مستوى العالم، وهذا ما يحدث اليوم».