تحرك برلماني عاجل لمواجهة متحور كورونا الجديد «يوم القيامة»

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن استعدادات وزارة الصحة لمواجهة متحور كورونا الجديد «يوم القيامة».

متحور يوم القيامة

وقالت النائبة أمل سلامة أن متحور كورونا الجديد «يوم القيامة»، أثار حالة من الذعر والقلق بين المواطنين وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها ظهور متحور من سلالة «أوميكرون»، صنفته بأنه شديد العدوى والانتشار.

مجلس النواب

وأوضحت عضو مجلس النواب أن متحور يوم القيامة ظهر في العديد من البلدان كالصين، والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وفرنسا والهند وبريطانيا، وغيرها من الدول الأوروبية.

وأشارت الى أن متحور يوم القيامة لديه قدرة على الانتشار بشكل كبير، وتتشابه أعراضه مع فيروس كورونا، حيث تتثمل في ارتفاع درجة الحرارة، ضيق في التنفس، الإحساس بالتعب والإرهاق، ظهور طفح جلدي، وصعوبة في الحركة.

وتابعت بأن انتشار المتحور في العديد من البلدان، أكد ضرورة أن توضح وتعلن وزارة الصحة استعداداتها لمواجهته، لطمأنة المواطنين، خاصة في ظل ما يثار بشأن المتحور بأنه سريع الانتشار والعدوى.