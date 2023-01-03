أعراض متحور يوم القيامة.. تبدأ بالرشح وارتفاع حرارة الجسم

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أعراض متحور كورونا الجديد، والذي يطلق عليها متحور يوم القيامة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أعراض متحور كورونا الجديد «الرشح، والعطس، وارتفاع درجة الحرارة، وتكسير في العظام»، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض تنتهي من 5 لـ6 أيام بحد أقصى ولا تستدعي دخول المستشفى، ولا تسبب الحالات المصابة بيه وفيات.

أعراض متحور يوم القيامة الجديد

وأضاف المصدر، أن المصاب بمتحور كورونا الجديد، والذي يطلق عليه متحور يوم القيامة، يصيب معه ما يقرب من 18 فردا، أي إنه متحور شديد العدوى والانتشار، ووفقا للمعلومات المتوافرة عنه هو أكثر متحورات فيروس كورونا حتى الآن في الانتشار ويليله متحور أوميكرون.

وأوضح المصدر، أن متحور كورونا الجديد المتحور BF. 7، لن يكون المتحور الأخير لفيروس كورونا، التحورات لن تتوقف وهى سمة فى الفيروسات، مشيرا الى أن فيروس الإنفلونزا الموسمية يحدث له تغيرات وتحورات كل عام لذلك نوصي المواطنين دائما بالحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام لتعزيز مناعة الجسم ضد متحوراته.

متحور كورونا الجديد

وأشار المصدر إلى أنّه على المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والبعد عن الزحام والحرص على التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أنّ طرق الوقاية لا بد أن تكون أسلوب حياة صحي للمواطنين، متابعا: «لا يجب الثقة العمياء في فيروس عدد مصابيه حول العالم بهذا الكم».

وطالب المصدر بأهمية الحصول على لقاحات كورونا، وكل من حصل على لقاح كورونا ومر على تطعيمه 6 أشهر لا بد أن يذهب لمراكز تلقي لقاح كورونا والحصول على الجرعة التنشيطية أو التعزيزية للجهاز المناعي حتى لا نعاني من نقص مناعة ويبدأ المنحنى الوبائي للفيروس في التصاعد مجددًا.