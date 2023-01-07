معلومات عن متحور «كراكن» المنتشر في الصين بعد «يوم القيامة».. معنى التسمية

ظهرت سلالة جديدة من متحورات فيروس كورونا المستجد، تحمل اسم متحور كراكن، ويرمز المسمى إلى الوحش البحري في التراث النرويجي، ما أثار القلق والخوف حول انتشاره في دول العالم مثلما حدث في بداية الجائحة.

وبحسب العلماء والخبراء، يُعرف الاسم العلمي لمتحور كراكن بـ «XBB.1.5»، وهو عبارة عن السلالة المشتقة من متحور أوميكرون الذي ينتشر في الوقت الحالي في بعض المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ رحلته إلى المملكة المتحدة.

تحديد المتحور كراكن

جرى تحديد ظهور سلالة XBB.1.5 لأول مرة في الهند، وتحديدا في أغسطس الماضي، وهو مزيج من متحوري BA.2.20.1، وBA.2.75، وتأتي المخاوف المتعلقة بهذه السلالة الجديدة من كيفية انتشارها في بريطانيا وبعض الدول الأخرى حول العالم، إذ جاءت 4% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بهذا المتحور لمدة أسبوع وحتى يوم 17 ديسمبر الماضي.

وانتشر متحور كراكن بشكل سريع في فرنسا وإيرلاندا واستراليا وأسبانيا والهند وسنغافورة.

ويرى العلماء، وفق وكالة «بلومبرج»، أن خطورة المتحور الجديد تكمن في سرعة انتشاره وانتقال العدوى بين الأشخاص حتى الحاصلين على التطعيم، مشيرين إلى أن ضعف الجهاز المناعي والاختلاط في الأماكن المغلقة وضعف الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة، كل هذا أدى إلى انتشار العدوى بقوة.

وأفادوا بأن هناك 52% من الحالات تحتاج لدخول المستشفى في اليوم مقارنة بالشهر الماضي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا المتحور الجديد وراء التعرض لتلك الحالات الحرجة.