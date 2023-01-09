مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مُشددة من شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال يرافقها موظف من دائرة ما تسمى بـ (سلطة الآثار) قاموا بتصوير غرف حراس المسجد الأقصى، وأعمدة المُصليات في المسجد، خلال اقتحام المُستوطنين.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال خمسة شبان من القدس المحتلة، بينهم أربعة من بلدة «العيسوية».

ومن نابلس، اعتقل جيش الاحتلال، الأسيرين المُحررين مهند طبنجة، وزيد الخراز، من منطقة خلة العمود في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة «جفنا» في رام الله، وفتى من طولكرم، وشابا آخر من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.