عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وسط حماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن 112 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته.

ويتعرض «الأقصى» بشكل شبه يومي، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، خلال الصباح والمساء، ضمن محاولات الاحتلال لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

مجلس الأمن الدولي

ويعقد مجلس الأمن الدولي في العاشرة من مساء اليوم، بالتوقيت المحلي «القاهرة»، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن جفير، لباحات المسجد الأقصى، أمس الأول، الثلاثاء.