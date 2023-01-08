 مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من القدس والخليل

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم، بأنّ 108 مستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك من المصلين والمرابطين، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاب من البلدة القديمة بالقدس

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

وعلى صعيد الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من البلدة القديمة بالقدس، وآخر من بلدة الرام التابعة للقدس وهي خارج جدار الفصل العنصري، وشقيقين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.