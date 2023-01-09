رئيس مجلس الشيوخ: مصر ماضية في تحقيق التنمية الشاملة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن مصر مستمرة في تحقيق التنمية الشاملة رغم الحرب التي تواجهها من قوى الشر على كافة الأصعدة إلى أنها ستنتصر في معركة التنمية التي تستهدف حياة كريمة للمواطن.

احتفالات أقباط مصر

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن: «نعيش في رحاب احتفالات أقباط مصر بـ عيد الميلاد المجيد، ونشاركهم بهجتهم، ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان التي عرفنا قيمتها وقت أن حاول ثلة الأشرار سلبها منا، فأيقنا وقتها أنها تفوق كل النعم، وأن تظل مصرنا كنانة الله في أرضه، وطنا يعيش فينا لا وطن نعيش فيه، نحميه بوحدتنا ونفديه بأرواحنا، لنسعد جميعا ويسعد أبناؤنا بما في مصرنا من نعم تهون أمامها جميع المحن، وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تبلغ غايتها».

كان مجلس الشيوخ، أعلن في بداية الجلسة العامة، اليوم، خلو مقعد النائب المعين مصطفي كامل والذي وافته المنية نهاية العام الماضي.

ويناقش المجلس الآن تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان «الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.