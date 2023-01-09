«إمينيم و50 سنت» يعيدان تقديم فيلم «8 Mile» في مسلسل تلفزيوني

كشف مغني الراب «50 سنت»، أنه يعمل مع «إمينيم»، على تقديم مسلسل تلفزيوني عن الفيلم الشهير «8 Mile» من إخراج كوريتس هانسون، والذي تم تقديمه عام 2002، حيث يقوما بتطوير فكرة الفيلم في الوقت الحالي، قائلا: «سيكون عملا ضخما.. أنا لا أدخل في مشاريع فاشلة».

وأضاف كورتيس جاكسون المعروف عالميا بـ «50 سنت»، أنه استغرق وقتا طويلا في إقناع إمينيم للانضمام إلى المشروع، برغم كونه بطل الفيلم الأصلي والذي كان مبنيا على حياته، موضحا: «أعتقد أنه يجب أن يكون هناك من أجل إرثه، لأنه من المهم بالنسبة لي أن يفهموه»، وذلك خلال تصريحاته في برنامج «Big Boy TV».

«50 سنت»: مسلسل «8 Mile» لن يكون نسخة طبق الأصل من الفيلم

وأكد مغني الراب الأمريكي أن المسلسل التلفزيوني لن يكون نسخة طبق الأصل من فيلم 2002: «أريد أن أكون قادرًا على عرض وتقديم المزيد من التفاصيل، أشياء قد تقولها في مقابلة أو أشياء مختلفة استخدمتها بالفعل».

تفاصيل فيلم «8 Mile»

وصدر فيلم 8 Mile في عام 2002 وأخرجه كورتيس هانسون، قام الفيلم ببطولة إيمينيم في قصة مبنية بشكل عام عن حياته وصعوده إلى النجومية، وتدور الأحداث حول مغنى راب أبيض يدعى «جيمي»، يسعى لتحقيق الشهرة، ويبدأ مسيرته في موسيقى الهيب هوب.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود من بينهم كيم باسنجر، بريتاني ميرفي، ميخي فيفر، وفاز إيمينيم بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن أغنية «Lose Yourself»، التي قدمها ضمن أحداث الفيلم.