«الداخلية» تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي «الإعدادية - الثانوية»، للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصةً المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها.

وشهدت اللقاءات عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا، التي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.