«الداخلية»: القبض على المتهم بقتل زوجته في الدقهلية وتحرير بناته المحتجزات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية في السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته، ربة منزل، بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة «نبروه»، عقب احتجازه بناته الثلاث وتهديده بقتلهنّ.

العثور على جثة المجني عليها

وبالانتقال تمّ العثور على جثة المجنى عليها وبها جرح ذبحي بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى قام بغلقها من الداخل والوقوف في شرفتها وبصحبته كريماته الثلاث (أعمار 9، 6، 3) حاملاً سلاح أبيض «سكين» كان بحوزته مهدداً بقتلهم ومدعياً تعديه على زوجته لخلافات زوجيه بينهما.

تحرير بنات المتهم بقتل زوجته

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير كريماته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.