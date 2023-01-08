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«الداخلية» تكشف ملابسات تضرر أولياء أمور من أكاديمية وهمية في المعادي

كتب:

محمد بركات
01:44 م | الأحد 08 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كثّفت وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من عدد من أولياء أمور طلبة إحدى الأكاديميات الكائنة بمنطقة المعادي في دائرة القسم، بتضررهم من مسؤولي إدارة الأكاديمية، لعلمهم من الجهات المختصة بصدور قرار بغلقها كونها كيانا وهميا، إضافة إلى إدعاء مسؤوليها منح طلابها الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، شهادات معتمدة من إحدى الجامعات الحكومية في عدة مجالات.

وباستدعاء مدير الأكاديمية المشار إليها، قرر بأنّه تم تأسيس الأكاديمية عام 2021، وفقا لسجل تجاري مدونا به الغرض من التأسيس، ويتمثل في «إقامة وتشغيل مركز إعداد وتدريب للموارد البشرية، وإنشاء مركز مخصص لتدريب الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات ترجمة وتعليم لغات وإقامة وتشغيل الفنادق».

وأضاف أنّ الأكاديمية تقدم دورات تدريبية في المجالات المذكورة فقط بمدة دراسة سنتين، وأنّه سيتخذ إجراءات لاعتمادها من الجهات المختصة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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