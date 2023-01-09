«الداخلية» توجّه ضربة قاسمة لـ«تجار الكيف» بضبط مخدرات قيمتها 142 مليون جنيه

أحبطت وزارة الداخلية، محاولة عناصر إجرامية تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدّر قيمتها بـ142 مليونا و500 ألف جنيه، بعد رصد نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة، خطط لتهريب 3 أطنان من مخدر الهيدرو، و750 ألف كيلو من مخدر الحشيش.

خطة المتهمين لنقل المخدرات

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أنّ الضبط تمّ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية البحر الأحمر، لافتة إلى أنّ المتهمين خططوا لنقل المخدرات عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء لإنزالها قبالة سواحل البحر الأحمر، ثم تحميلها بسيارات دفع رباعي، تمهيدا لترويجها على عملائهم في وجه قبلي.

وتابعت الوزارة، أنّ التحريات نجحت في تحديد نقطة استلام عناصر التشكيل العصابي لـ المواد المخدرة في المنطقة الصحراوية القريبة من نهاية طريق «الغردقة - سفاجا» قبالة سواحل سفاجا بالبحر الأحمر.

اشتعال سيارة محملة بمواد مخدرة

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين، الذي بدأوا بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الأمن فور مشاهدتهم لها، ما أسفر عن مصرع 2 من المتهمين وإصابة آخر بطلق ناري، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فضلا عن اشتعال إحدى السيارات المحمّلة بالمواد المخدرة.

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أنّها ضبطت مع المتهمين بخلاف المواد المخدرة، « بندقية آلية، وبندقية قناصة بالتليسكوب الخاص بها، و9 خزائن بندقية، وكمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ومبالغ مالية عملات (محلية وأجنبية)، و3 هواتف محمولة، ونظارة ميدان». وبمواجهة المتهم المضبوط أيد ما جاء في التحريات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.