ضبط شخصين احتجزا فتاة وتعديا عليها بالضرب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن الجيزة بوجود مشاجرة ومصابة بإحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين فتاة مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وشخصين يقيمان بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وتبين وجود خلافات بينهم، فقام على إثرها الطرف الثاني باحتجاز الفتاة بالشقة محل سكن أحدهما والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها والتعدي على الكلب الخاص بها باستخدام سكين.

تم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.