تفاصيل مقتل مسن طعنا بالشرقية.. أحد أقاربه أنهى حياته لسرقته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل مُسن بالشرقية، حيث تبين أن الجاني من أقارب المجني عليه ونفذ الجريمة طعنا بسكين.

وتبلغ لقسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة مُسن، بالشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم وبسؤال نجله قرر بأن والده يُقيم بمفرده.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه له معلومات جنائية ويقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية ولعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبلغ مالي فخطط لارتكاب الواقعة وسرقة المبلغ المالي، وفى سبيل ذلك توجه لشقة المجني عليه بزعم زيارته وأثناء جلوسهما سوياً غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته واستولى على المبلغ المالي المشار إليه ولاذ بالفرار تاركاً الأداة المستخدمة في إرتكاب الواقعة بمحل البلاغ، كما أرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.