القبض على سائق «توك توك» قتل صديقه بدافع السرقة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، إذ تبين أن المتهم صديق المجني عليه وارتكب الجريمة بسبب خلافات العمل.

تفاصيل الواقعة

وكان مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، تلقى بلاغا من عامل مقيم بدائرة المركز، بعثوره على والده مقتولا بالشقة محل سكنه بدائرة المركز.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، والتي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة «توك توك» - مقيم بدائرة المركز تربطهما علاقة عمل.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه بالشقة محل البلاغ بدعوى الحديث معه في أمور العمل وتعدى عليه باستخدام قطعة حديدية، والتي أودت بحياته واستولى على مركبة «توك توك»، وحافظة نقود، وهاتف محمول خاصين بالضحية وسلم مركبة «التوك توك» لميكانيكي لإجراء صيانة بها تمهيداً لبيعها .

وأضاف بتخلصه من القطعة الحديدية المستخدمة فـي ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول وحافظة النقود بإلقائها بإحدى المجاري المائية بدائرة المركز، وأمكن ضبط الميكانيكي وبحوزته مركبة «التوك توك» المستولى عليها، وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها وأضاف بعدم علمه بكون المركبة من متحصلات واقعة سرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.