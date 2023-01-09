إنجازات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية لعام 2022 

أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأدائها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة وتطوير ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية وتقديم كوب مياه نظيف، وكذلك إطلاقها خدمات جديدة تتيح قراءة العدادات من المنازل ودفع فواتير استهلاك مياه الشرب بمنافذ فوري دون تكلف عناء الإنتقال لمقر الشركة للدفع وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم، وكذلك تحديث وتطوير قطاعات وإدارات الشركة والذي ساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه استعرض المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنجازات إدارات وقطاعات الشركة خلال عام 2022 م حيث جاءت المجهودات كالتالي:

في قطاع التدريب

· الحصول على إعتماد منظمه الاعتماد الدولية IAO بأمريكا.

· تجديد إعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

· التجهيز للحصول علي اعتماد الايزو 2018 – 21001 والخاص بالمؤسسات التعليمية وفي انتظار المراجعة الخارجية.

· الإشتراك في تنفيذ الخطة الإقليمية الموحدة من الشركة القابضة والمنفذة بالتعاون مع كافة الشركات المختلفة.

· تنفيذ ورش عمل للعاملين بالشركة بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات الصلة بطبيعة العمل بالشركة.

· تنفيذ 40 برنامجا تدريبيا للعاملين بالشركة بكافة التخصصات بالإضافة إلى تنفيذ برامج عملية بالأفرع والمحطات على برامج السلامة والصحة المهنية بأماكن عملهم.

في مجال التنمية الفنية المستدامة

· اجتياز محطه معالجة الصرف الصحي قنتير بفاقوس اختبارات لجنه الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M) بنجاح

· تجديد شهادة "الإدارة الفنية المستدامة TSM" لمحطة معالجه صرف صحي ابو متنا بمركز ديرب نجم

· تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة مياه بني شبل المرشحة

· اجتياز محطه مياه العزيزية المرشحة بمنيا القمح اختبارات لجنه الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M) بنجاح

- حصول توسعات محطه ههيا المرشحة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

· محطة مياه الطحاوية المرشحة تحصل على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M

· تجديد شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM لمحطة معالجة صرف صحي المخامرة بكفر صقر

حيث بلغ إجمالي المحطات الحاصلة على شهادة الاعتماد الدولية 2 محطه منهم 12 محطة صرف صحي و 15 محطة مياه شرب.

قطاع المعامل والجودة

· تجديد اعتماد المعامل المعتمدة للأيزو 17025 للدورة الثالثة على التوالي وعددهم 6 معامل لتحاليل مياه الشرب وهم (المعمل المركزي لتحاليل مياه الشرب، معمل محطة ههيا اليابانية، معمل العباسة، معمل فاقوس أبو شلبي ومعمل الزقازيق-معمل سنجها ).

· حصول معامل (العزيزية - ههيا اليابانية التوسع ) على شهادة TSM للمرة الأولى مما يزيد عدد المعامل الحاصلة على شهادة TSM إلى (15) معمل .

· حصول معمل (قنتير) على شهادة TSM للمرة الأولى لتصبح عدد معامل الصرف الصحي الحاصلة علي شهادة TSM (12) معمل .

· تجديد شهادة TSM لمعملي (بندف -الطحاوية) لمياه الشرب وكذلك معملي (أبو متنا - كفر صقر) للصرف الصحي.

· إعتماد مراجعة خطة مأمونية تداول الصرف الصحي (لنظام معالجة مشتول السوق ، لنظام معالجة ابومتنا) من قبل الشركة القابضة.

· التعاقد على عمل خطط مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة قنطير ومحطة معالجة الصوالح. - عمل المقايسة المالية نظير اعداد خطط مأمونية تداول الصرف الصحي لعدد 10محطات معالجة لصالح الغير.

· الانتهاء من اعداد خطط مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة صرف صحي كفر صقر-فرع كفر صقر. تم – - تم الانتهاء من اعداد خطط مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة صرف صحي الصوفية –فرع اولاد صقر.

· الانتهاء من اعداد خطط مأمونية تداول الصرف الصحي لصالح الغير (محطة معالجة صرف صحي قنتير – فرع فاقوس ومحطة معالجة صرف صحي الصوالح – فرع فاقوس).

بينما كانت إنجازات إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي كالتالي..

· تطوير الموقع الإلكتروني للشركة لإضافة الخدمات الاساسية

· ربط برنامج التوظيف بالموقع الإلكتروني وذلك من أجل قيام المتقدمين للوظائف بتسجيل بياناتهم ورفع أوراقهم عبر الموقع الإلكتروني وتسهيل استعلام المتقدمين للوظائف عن طلباتهم.

· تفعيل منظومة شحن العدادات ذات الدفع المسبق.

· تفعيل منظومة Paper cut وتحديد أعداد الورق المسموح بها لكل إدارة

· تحديث منظومة الحضور والانصراف بديوان عام الشركة.