قطع مياه الشرب عن 10 قرى بمركزي المنصورة وأجا في الدقهلية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه لمدة 6 ساعات في 7 قرى تابعة لمركز المنصورة، غدا الأربعاء، اعتبارا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً.

كما سيتم انقطاع مياه الشرب لمدة 9 ساعات عن مدينة أجا، و3 قرى تابعة لها، اعتبارا من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة التابعة لمركز المنصورة هي قرى «طرانيس البحر – منية بدواي – بدواي – كفر بدواي – البرامون – كفر البرامون – الخيارية».

سبب قطع المياه عن قرى مركز المنصورة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة على خط 550 مم زهر، والرابط بين كفر بدواي القديم - طريق المنصورة دمياط الشرقي الجديد.

قطع المياه عن مركز أجا 9 ساعات

وذكرت الشركة، أن انقطاع المياه لمدة 9 ساعات في مركز أجا سيكون اعتبارا من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، وأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «مدينة أجا – قرية نوسا الغيط – البيلوق – تلبنت»، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة على خط 560 بولي إيثلين مدينة أجا.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.