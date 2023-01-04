قطع مياه الشرب عن مناطق بحي الجناين في السويس غدا.. 7 ساعات

أعلنت محافظة السويس، قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق بحي الجناين، وذلك لإجراء أعمال صيانة لخط طرد.

قطع المياه 7 ساعات

وأوضح البيان، أن أعمال الصيانة ستُجرى لخط مياه شرب الجبلايات بشاع ناصر غداً الخميس، وسيترتب على ذلك قطع مياه الشرب عن محطتي مياه أبو عارف القديمة والجديدة، بداية من الساعة الواحد بعد الظهر حتى الساعة الثامنة مساء، وذلك من أجل تخفيف ضغط المياه على شبكة الصرف الصحي.

إبلاغ هيئة قناة السويس بمناطق قطع المياه

وأشارت محافظة السويس، في بيانها، أنه سيتم إبلاغ هيئة قناة السويس بقطع المياه عن المناطق التابعة لها بحي الجناين، حيث أن صيانة وتشغيل خدمات مياه الشرب أمران مشتركان بين هيئة قناة السويس وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة.

يُذكر أنه نتيجة لتوقف محطة مياه أبو عارف بالسويس ستنقطع المياه عن كفر حودة، والألبان القديمة، وعمر بن الخطاب، وأرض عبدالعزيز، والأحداث، والمشروع، ومنشية الرجولة، وأبوترك في الكيلو 46، والبطراوي، والعمدة، وأبوحسين، والمهاودة، وأبور الملح، وأبوسيال، والألبان الجديدة، وقرية عامر غرب بأكملها، وقرية عامر شرق، وأبوعارف، وجبلاية الفار، والسيد هاشم، والحسني، والجوهري.