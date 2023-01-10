أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الثلاثاء
كتب:
انتـصار الغيطاني
08:18 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الثلاثاء 10-1-2023
استقرت جميع أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، في أسواق الجملة بالعبور، وسوق 6 أكتوبر، بالاضافة إلى أسعارها في محال التجزئة، وذلك وفق جولة صباحية أجرتها «الوطن» في الأسواق صباح اليوم.
وجاءت أسعار الخضروات اليوم، في ظل توافر المعروض من جميع الأصناف المختلفة، كالتالي:
أسعار الخضروات في سوق العبور
وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور، كما يلي:
سعر الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.
خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
كوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.
بطاطس بين 4 و7 جنيهات.
بصل بين 3.5 و5 جنيهات.
بامية بين 16 و20 جنيهًا.
بذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.
فاصوليا بين 4 و8 جنيهات.
بذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.
فلفل رومي بين 6 و10 جنيهات.
بسلة بين 11 و15 جنيهًا.
ثوم بين 7 و11 جنيهًا.
ملوخية بين 3 و7 جنيهات.
أسعار الخضروات في الأسواق المحلية
الجزر بين 8 و10 جنيهات.
كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.
كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.
كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.
فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.
كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.
بصل بين 6 و10 جنيهات.
فلفل بين 8 و10 جنيهات.
كرنب بين 6 و8 جنيهات.
قرنبيط بين 5 و7 جنيهات.
البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.
الطماطم بين 5 و8 جنيهات.