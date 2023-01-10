أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الثلاثاء

استقرت جميع أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، في أسواق الجملة بالعبور، وسوق 6 أكتوبر، بالاضافة إلى أسعارها في محال التجزئة، وذلك وفق جولة صباحية أجرتها «الوطن» في الأسواق صباح اليوم.

وجاءت أسعار الخضروات اليوم، في ظل توافر المعروض من جميع الأصناف المختلفة، كالتالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور، كما يلي:

سعر الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

كوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

بطاطس بين 4 و7 جنيهات.

بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

بامية بين 16 و20 جنيهًا.

بذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

فاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

بذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

فلفل رومي بين 6 و10 جنيهات.

بسلة بين 11 و15 جنيهًا.

ثوم بين 7 و11 جنيهًا.

ملوخية بين 3 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

الجزر بين 8 و10 جنيهات.

كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

بصل بين 6 و10 جنيهات.

فلفل بين 8 و10 جنيهات.

كرنب بين 6 و8 جنيهات.

قرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

الطماطم بين 5 و8 جنيهات.