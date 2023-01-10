رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الثلاثاء

كتب:

انتـصار الغيطاني
08:18 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الثلاثاء 10-1-2023

أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الثلاثاء 10-1-2023

استقرت جميع  أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، في أسواق الجملة بالعبور، وسوق 6 أكتوبر، بالاضافة إلى أسعارها في محال التجزئة، وذلك وفق جولة صباحية أجرتها «الوطن» في الأسواق صباح اليوم.

وجاءت أسعار الخضروات اليوم، في ظل توافر المعروض من جميع الأصناف المختلفة، كالتالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور، كما يلي:

سعر الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

كوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

بطاطس بين 4 و7 جنيهات.

بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

بامية بين 16 و20 جنيهًا.

بذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

فاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

بذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

فلفل رومي بين 6 و10 جنيهات.

بسلة بين 11 و15 جنيهًا.

ثوم بين 7 و11 جنيهًا.

ملوخية بين 3 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

الجزر بين 8 و10 جنيهات.

 كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

 كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

بصل بين 6 و10 جنيهات.

فلفل بين 8 و10 جنيهات.

كرنب بين 6 و8 جنيهات.

قرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

اقرأ المزيد:

أسعار الخضروات في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم

أسعار الخضروات اليوم الجمعة.. الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو

أسعار الخضروات في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم السبت

أسعار الخضروات في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم الأحد

أسعار الخضروات في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم
بقلم انتـصار الغيطاني