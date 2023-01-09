رئيس «الشيوخ» يشيد بسائقي الميكروباص: تغلبوا على الغلاء بتقسيط سعر «الكاوتش»

تحدث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن محاولة بعض السائقين فى المواقف التغلب على مشكلات الحياة من خلال تقسيط إطارات السيارات بشكل يومي من حصيلة ركوب المواطنين، وذلك للحفاظ على أمان السيارة ومحاربةً للغلاء.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرعن «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»: «كنت عائدا من بلدتي وعلمت أن بعض سائقي الميكروباص يقومون بتقسيط الكاوتش الجديد للحفاظ على أمان السيارة والركاب بحيث يدفع كل منهم مبلغ 5 أو 10 جنيهات يوميا كقسط للإطار للحفاظ على أمان السيارة».

عبدالرازق: بإمكاننا معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي

وأستطرد «عبد الرازق»: «هذا الأمر يشير إلى إنه بإمكاننا معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي»، فيما شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن رفض رئيس المجلس تحدث أحد الأعضاء بالتحدث عبر هاتفه المحمول، قائلا: «هذا الأمر يعني منتهى الاستهانة بالمجلس».

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أنه فى ظل أزمة اقتصادية حادة يمر بها العالم، وفي ظل ما تسعى اليه الدولة لمواجهة هذا التحدي الكبير، يصبح الاهتمام بدعم الشباب ومساندتهم وتنمية قدرتهم الاقتصادية على بناء المستقبل لهم ولوطنهم موضوعا بالغ الأهمية، ومن ثم تأتي هذه الدراسة لتخاطب بامتياز هذا الهدف وتضعه موضع التنفيذ.

فيبي فوزي: الدراسة تعد خطوة مهمة

وقالت خلال الجلسة العامة: «يتزامن ذلك مع ما تم طرحه من رؤية متكاملة عبر هذه الدراسة أيضا مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي سيتم من خلالها إحداث نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني عبر دعم الدولة الكامل وتعزيزها للاستثمار الخاص، وبالتالي فإن هذه الدراسة تعد خطوة مهمة على هذا الطريق».