بدء إزالة المباني المجاورة لـ عقار أسيوط المنهار

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، اليوم، تنفيذ إزالات للمباني والأدوار المخالفة المجاورة للعقار المنهار بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب أسيوط.

واستخدمت رئاسة حي غرب أسيوط خلال عملية تنفيذ قرارات الإزالة العمالة والأدوات اليدوية والكهربائية التي تستخدم في الإزالة، كون الأدوار التي يتم تنفيذ الإزالات بها مرتفعة ومجاورة للكتل السكانية.

مصرع 7 في انهيار عقار أسيوط

وكانت محافظة أسيوط، شهدت الأحد، حادثا مأساويا بعد استيقاظ الأهالي على خبر انهيار منزل مكون من 5 أدوار مأهول بالسكان، ما تسبب في وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين، بعدما استمرت أعمال إزالة الأنقاض 16 ساعة متواصلة.

وأمر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بحسب بيان المحافظة، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.