في جنازة مهيبة.. الآلاف يشيعون جثماني شقيقين من ضحايا عقار أسيوط المنهار

شيّع الآلاف من أبناء قرية «بني عدي» بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط جثماني كمال عبد الخالق صالح السويفي، مدرس الكيمياء للثانوية العامة والضحية الخامسة لعقار أسيوط المنهار، وشقيقتة المهندسة عزة عبد الخالق صالح السويفي، وسط حزن وبكاء ودعوات لهما بالرحمة، ليجتمع الشقيقان معا في الموت كما أجتمعا بالحياة، عقب تصريح الجهات المختصة بالدفن، ليواري ذووهم وأبناء أشقائهم جثمانيهما الثرى بمقابر العائلة بالقرية.

واستخرجت قوات الانقاذ جثمان «صالح» من تحت أنقاض المنزل المنهار بعد بحث دام أكثر من 12 ساعة، فيما تم إنقاذ شقيقتة الكبرى «آمال» وكذلك إنقاذ شقيقتة الصغرى المهندسة «عزة»، التي توفيت بعد نقلها لمستشفى أسيوط الجامعة بأقل من ساعة.

طلابه: نحتسبه شهيدا

وقالت مروة محمد، الطالبة بالفرقة الاولى بكلية الصيدلة بجامعة أسيوط وإحدى طالبات الراحل: «الأستاذ كمال كان نعم المدرس وبنحتسبه شهيد بإذن الله.. مفيش كلمات توفي اللي عمله مع تلاميذه، ده كان بيعتبرنا كلنا أبناؤه والله، فاته كتير اللي مكنش تلميذ الأستاذ كمال ربنا يرحمه ويصبرنا ويصبر أهله».

كان يعامل الطلاب كأبنائه

بينما قالت رحمة جمال بالفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة أسيوط: «أنا مش مصدقة اللي حصل، أستاذ كمال كان نعم الأب والمعلم، كان قدوة لينا عمرنا ما فكرنا إنه بس مدرس كان أب أكثر من مدرس ودائما بيقولناا أنتم أبنائي».

تفاصيل الواقعة

وكان مديرية أمن أسيوط تلقت إخطارا بانهيار عقار بشارع أحمد مدحت بمنطقة قلته بغرب أسيوط وأسفر عن وفاة 7 أشخاص بينهم شقيقان وأب وابنته وشقيقه وزوجته فيما تم إنقاذ سيدة وفتاة.