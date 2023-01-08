انتشال جثمان آخر ضحايا انهيار عقار أسيوط.. ارتفاع العدد لـ7 جثث ونجاة 2

استخرجت قوات الدفاع المدني بمحافظة أسيوط، منذ قليل، آخر ضحايا حادث انهيار عقار منطقة قلتة بحي غرب أسيوط، ليرتفع عدد الضحايا إلى 7 وفيات و2 ناجين بعد وفاة إحدى الناجيات بالمستشفى أثناء تلقيها العلاج.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق

وشهدت محافظة أسيوط، فجر اليوم الأحد، حادث مؤسف بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بجوار مستشفي الرحاب بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب أسيوط، على الأسر التي تقطن به والذي بلغ عددهم 9 أشخاص ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ اثنين منهم واستخراج جثث باقي المفقودين.

أسماء الضحايا والمصابين

وشمل ضحايا المنزل المنكوب بمنطقة قلته بحي غرب أسيوط كل من: عوني وصف كديس وكمال عبدالخالق صالح وعزة عبدالخالق صالح ومنال إبراهيم كيرلس ونوال محمد محمد وعاطف وصفي وماريا عاطف وصفي، وإصابة كل من: آمال عبدالخالق صالح وإيريني عاطف وصفي.