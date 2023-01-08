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انتشال جثمان آخر ضحايا انهيار عقار أسيوط.. ارتفاع العدد لـ7 جثث ونجاة 2

كتب:

حسن عبد النعيم
09:21 م | الأحد 08 يناير 2023
عقار أسيوط المنهار

عقار أسيوط المنهار

استخرجت قوات الدفاع المدني بمحافظة أسيوط، منذ قليل، آخر ضحايا حادث انهيار عقار منطقة قلتة بحي غرب أسيوط، ليرتفع عدد الضحايا إلى 7 وفيات و2 ناجين بعد وفاة إحدى الناجيات بالمستشفى أثناء تلقيها العلاج.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق 

وشهدت محافظة أسيوط، فجر اليوم الأحد، حادث مؤسف بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بجوار مستشفي الرحاب بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب أسيوط، على الأسر التي تقطن به والذي بلغ عددهم 9 أشخاص ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ اثنين منهم واستخراج جثث باقي المفقودين.

أسماء الضحايا والمصابين

وشمل ضحايا المنزل المنكوب بمنطقة قلته بحي غرب أسيوط كل من: عوني وصف كديس وكمال عبدالخالق صالح وعزة عبدالخالق صالح ومنال إبراهيم كيرلس ونوال محمد محمد وعاطف وصفي وماريا عاطف وصفي، وإصابة كل من: آمال عبدالخالق صالح وإيريني عاطف وصفي.

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