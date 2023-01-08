إنقاذ سيدة من عقار أسيوط المنهار عقب مكالمة تليفونية مع فرق الحماية المدينة

تمكنت وحدة الإنقاذ بمحافظة أسيوط من إنقاذ السيدة عزة عبد الخالق صالح، عقب مكالمة هاتفية بينها وبين ذويها وفريق الإنقاذ حددت فيها مكانها وأنها على قيد الحياة ليتم إنقاذها ونقل جثمانها لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافها.

وفاة الساكن الرابع بعقار أسيوط

بينما جرى استخراج جثمان شقيقها كمال عبد الخالق صالح من أسفل الأنقاض وتم نقل جثمانه لمشرحة أسيوط الجامعى ليرتفع عدد ضحايا عقار أسيوط المنهار إلى 4 ضحايا بينهم رجل وابنته وسيدة وجدت على سجادة الصلاة.

إنقاذ سيدة بمكالمة هاتفية

وكان قد تم إنقاذ سيدة صباح اليوم عقب مكالمة هاتفية أيضا تحدد موقعها أسفل الأنقاض.

وكانت تلقت مديرية أمن اسيوط اليوم بلاغا بانهيار منزل بمنطقة قلتة بحي غرب مكون من 4 طوابق وآخر أرضي يقطنه 4 أسر.