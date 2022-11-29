محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بسبب مطامع الأولى وسياستها التوسعية

قال الكاتب والمحلل السياسي، شيخعلي علييف، إن النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، نتج بسبب مطامع أرمينيا وسياستها التوسعية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أذربيجان ترى منذ بداية النزاع، أنه نزاع إقليمي نتج عن مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان، ونتيجة سياسة توسعية على حساب أراضي أذربيجان، وهذا النزاع أصبح ضد الشعب الأذربيجاني، ونتيجته تم تشريد مليون أذربيجاني من ديارهم في كاراباخ، والمحافظات السبع المجاورة لها، ولكن قبل سنتين حرر الجيش الأذربيجاني من وطأة الاحتلال الأرمني ونحى النزاع.

وتابع: «الآن نشهد محادثات حول تسوية المرحلة الأخيرة بالطرق السلمية، ونرى في الأيام الأخيرة أن بعض الدول لا تريد حلا نهائيا لهذا النزاع، وتسعى إلى تجميع هذه المشكلة لاستغلالها المستقبلي للضغط على أذربيجان، ولتحقيق مصالحها في منطقة جنوب القوقاز، ومن بين هذه الدول فرنسا، وكذلك إيران».