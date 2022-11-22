بوتين يبحث مع علييف تنفيذ اتفاقات التسوية بين أرمينيا وأذربيجان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، خلال اتصال هاتفي، سير تنفيذ اتفاقات التسوية في إقليم قره باغ، المبرمة بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.

بحث سير تنفيذ الاتفاقات بين البلدان الثلاثة

وأوضح الكرملين، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين «بحثا سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي في 31 أكتوبر 2022 بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، والبيانات المشتركة السابقة للدول الثلاث».

أهمية العمل الثلاثي

وأضاف الكرملين، أنه جرى التأكيد على أهمية مواصلة العمل في الإطار الثلاثي لضمان الأمن على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف حركة النقل في جنوب القوقاز، كما بحث الرئيسان آفاق تطوير التعاون بين موسكو وباكو في مجال الطاقة.