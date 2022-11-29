قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان.. حرب المائة عام»

عرض برنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان.. حرب المائة عام».

وقال التقرير: «حرب المائة عام، هكذا يوصف النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، فرغم محاولات التهدئة بينهما على مر العقود إلا أنها سرعان ما تفشل، فتصبح الاتفاقات هشة والهدنة وهمية ووسط كل هذا الصراع يقع الإقليم القوقازي ضحية مناوئيه الذين يحيطون به من كل اتجاه، فتركيا تدعم أذربيجان وكلاهما في حالة عداء تام مع أرمينيا التي تدعمها روسيا».

وأضاف: «والضحية سكان ناجورنو كاراباخ، وبعد أن لاح في الأفق بريق أمل سرعان ما فشل إذ ألغى رئيس أذربيجان اجتماعا في بروكسل مشترطا حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتتبدد الآمال مجددا، خاصة بعد اندلاع اشتباكات سبتمبر الماضي التي راح ضحيتها 286 شخصا من كلا الدولتين قبل سريان الهدنة المؤقتة».

وتابع: «يعود الخلاف بين الدولتين إلى نحو 10 عقود، والسبب الرئيسي يدور حول تبعية إقليم ناجورنو كاراباخ، حيث خلفت الحرب الأولى 30 ألف قتيل إلى جانب نزوح وتشريد الآلاف، فيما نشبت الحرب الثانية عام 2020 وخلفت أكثر من 6 آلاف و500 قتيل لتنتهي بوساطة روسية».

واستطرد: «الإقليم الملتهب.. هكذا يصف الجميع منطقة ناجورنو لكثرة عدد القتلى به، هذا الإقليم الذي يتمتع بموقع استراتيجي فريد، وغني بالمعادن الثمينة ظل لعقود محط أنظار كبريات الدول التي تبحث عن مصالحها مستخدمة سكان الإقليم».