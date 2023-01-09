جيران عقار أسيوط المنهار يخلون منازلهم بعد ظهور تشققات فيها (صور)

بدأ أهالي شارع أحمد مدحت بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب أسيوط، إخلاء وحداتهم السكنية المجاورة للمنزل المنهار بعد حدوث تشققات في الحوائط، كإجراء احترازي لحين صدور تقرير لجنة الإدارة الهندسية.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بدأت، منذ قليل، في تنفيذ إزالات للمباني والأدوار المخالفة المجاورة للعقار المنهار بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب أسيوط.

واستخدمت رئاسة حي غرب أسيوط خلال عملية تنفيذ قرارات الإزالة العمالة والأدوات اليدوية والكهربائية التي تستخدم في الإزالة، كون الأدوار التي يتم تنفيذ الإزالات بها مرتفعة ومجاورة للكتل السكانية.

وكانت محافظة أسيوط، شهدت أمس، حادثا مأساويا بعد استيقاظ الأهالي على خبر انهيار منزل مكون من 5 أدوار مأهول بالسكان، ما تسبب في مصرع 7 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، بعدما استمرت أعمال إزالة الأنقاض 16 ساعة متواصلة.

وأمر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بحسب بيان المحافظة، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.