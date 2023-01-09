«البحوث الفلكية» يكشف موعد حلول شهر رمضان 2023 وعدد أيامه

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، موعد بداية ونهاية شهر رمضان المبارك 2023، وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحاً أن أول شهر رمضان سيوافق الخميس 23 مارس الجاري وستكون ساعات الصيام في أول يوم 13 ساعة و59 دقيقة، على أن تكون نهاية شهر رمضان 2023 يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، وأن عدد أيام شهر رمضان 2023 ستكون 29 يوما وفقاً للحسابات الفلكية.

عدد أيام شهر رمضان 2023

وأضاف القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لتقرير صادر عنه، أن الخميس الموافق 20 أبريل المقبل 2023 سيكون أطول الأيام في عدد ساعات الصيام، حيث تبلغ 14 ساعة و54 دقيقة وهو آخر أيام شهر رمضان 2023.

وأكد الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد، لـ «الوطن»، أن المواعيد التي يكشف عنها المعهد تكون وفقاً للحسابات التي أعدها الأساتذة من خلال متابعتهم للأحداث الفلكية.