مدبولي: افتتاح 200 شادر جديد لبيع السلع بأسعار مخفضة حتى شهر رمضان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يجري بشكل يومي اجتماعات مع القطاع المصرفي والقطاعات المعنية لإنهاء خروج البضائع المحتجزة في المواني، وعودة الصناعة لطاقتها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير أكبر قدر من المنافذ والأماكن لبيع السلع بأسعار عادلة ومعقولة من اليوم وحتى شهر رمضان.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية، أنه اعتبارا من الأسبوع الجاري، سيجري توفير أكبر حجم من المنافذ، وجرى التوافق على افتتاح أكثر من 200 شادر إضافي تعرض بها البضائع بأسعار مخفضة، بجانب المنافذ المتاحة بالفعل، مؤكدا أنه جرى الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى على توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة اتخذت اجراءات لمواجهة جشع التجار، إذ فرضت الحكومة على المحال التجارية تسعير السلع الأساسية، والالتزام بالأسعار المعلنة، وجرى تكليف كل جهات الدولة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الأمر، لكن هناك مئات الآلاف من منافذ بيع السلع، وعلى المواطن أن يبلغ عن المخلفين، وعلى الإعلام توعية المواطن بهذا الأمر.