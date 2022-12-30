شعبة العطارة: اقتراب شهر رمضان ينعش المبيعات.. وكيلو الحلبة بـ20 جنيها

أكدت شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، توافر كميات كافية من مواد العطارة والتوابل في الأسواق، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، متوقعة زيداة إقبال المواطنين على الشراء في هذا الشهر الكريم، بالإضافة إلى استقرار أسعار العطارة، بل انخفاضها.

استقرار أسعار أعشاب المشروبات

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار التوابل والعطارة، تشهد حالة من التذبذب الطفيف هذه الفترة، كما أن أسعار حبوب وأعشاب المشروبات ما زالت رخيصة، وفي متناول المواطن العادي، إذ يبلغ سعر الحلبة 20 جنيها للكيلو، وسعر الينسون 80 جنيها للكيلو.

مواد العطارة متوافرة بالسوق المحلي

أضاف توفيق، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن هناك كمية جيدة من بضائع العطارة والتوابل المعروضة في الأسواق، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينعش الشهير الكريم، مبيعات العطارة في مصر، وأن يزداد الإقبال من المواطنين على شراء كميات التوابل ومستلزمات العطارة التي يحتاجون اليها في الطهي.

وأشار إلى أن أغلب مواد العطارة متوفرة، ولا يوجد بها أي نقص، موضحاً أن مصر تصدر العديد من مواد العطارة والتوابل، كالكردية والحنة والشطة والكراوية.