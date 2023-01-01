غرفة القاهرة التجارية: إنشاء 130 منفذا لبيع السلع قبل شهر رمضان

وجه المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، بالبدء الفوري بإنشاء 130 منفذ بيع بالقاهرة في جميع الأحياء والمناطق موزعة ما بين معارض وشوادر استعدادا لشهر رمضان الكريم.

اجتماع رئيس الغرف مع الأعضاء اليوم بمقر الاتحاد

واجتمع المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية، اليوم الأحد، 1 يناير 2023، مع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب النوعية كـ «اللحوم» و«الدواجن» و«البقوليات» و«الخضروات والفاكهة» بمقر الاتحاد للاستعداد لشهر رمضان والمشاركة بمعارض أهلاً رمضان.

الاستعداد لشهر رمضان وتوفير كافة السلع للمواطنين

خلال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس اتحاد الغرف، ناقش «العربي» مع الأعضاء كيفية الاستعداد لموسم رمضان المقبل وتوفير السلع الغذائية وإتاحتها بوفرة للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك من خلال عمل منافذ وتوزيعها، في ظل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء والرئاسة.

130 معرضا وشادرا بالقاهرة لبيع السلع الغذائية

كما وجَّه خلال الاجتماع إلى البدء الفوري في عمل تلك الشوادر، والتي ستكون متاحة في كافة أحياء ومناطق محافظة القاهرة بشكل مبدئي بعدد يزيد عن 130 منفذ بالقاهرة وحدها موزعة ما بين معارض وشوادر، ويتم بعد ذلك توزيعها على كافة المحافظات.