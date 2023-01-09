رئيس حي شرق بورسعيد بعد الاعتذار لجامع البلاستيك: لا نرضى بالإساءة

قال العميد خالد كشك رئيس حي شرق بورسعيد، إن أسلوب التعامل الذي ظهر به موظف الإشغالات مع جامع البلاستيك غير مرض، لذا تم إحالته للتحقيق فيما صدر منه.

وأضاف «كشك»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أن الأساس في العمل تنفيذ القانون دون إثارة المواطنين أو الاعتداء عليهم، كما ظهر في الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع، بأن الواقعة برمتها أحيلت إلى التحقيق، فيما اعتذر رئيس حي بورسعيد لجامع البلاستيك، ودعاه إلى مكتبه للاعتذار له وترضيته، وتقديم فرصة عمل له بدلا من نبش القمامة بالشوارع.

جامع القمامة: سامحت في حقي لوجه الله

من جانبه، أكد هاني محمود جامع البلاستيك، والذي ظهر في الفيديو، أنه سامح الموظف ولم يتخذ أي إجراء ضده.

وقال خلال لقائه برئيس حي بورسعيد، أنه يخرج للعمل بعد الفجر مباشرة، ويبحث عن زجاجات المياه وورق الكرتون من القمامة، أملا في بيعها والحصول على عائد مادي يساعده على ظروف الحياة والمعيشة.

انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشر مقطع فيديو لجامع البلاستيك في بورسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط غضب لسوء تعامل الموظف مع جامع البلاستيك.

واعتدى الموظف على «هاني»، بعدما نكزه عدة مرات في كتفه لإبعاده عن سيارة الحي لحظة تحفظه على عربة حديدية يستخدمها في جمع البلاستيك.