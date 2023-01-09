حالة الطقس اليوم في محافظة بورسعيد.. استقرار درجات الحرارة وسقوط أمطار

استقرت حالة الطقس اليوم في محافظة بورسعيد، بعد انخفاض في درجات الحرارة وصلت ليلًا إلى 10 درجات مئوية، وارتفعت اليوم إلى 14 درجة مع سقوط أمطار متقطعة على مدار اليوم، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتزامنت حالة الطقس اليوم في محافظة بورسعيد، مع ذهاب الطلاب إلى المدارس لأداء امتحانات نصف العام الدراسي، إذ حرص الطلاب على ارتداء الملابس الثقيلة لتجنب البرد.

حالة الطقس اليوم في محافظة بورسعيد

وحرص أولياء الأمور على متابعة حالة الطقس اليوم في محافظة بورسعيد والأمطار، والوقوف أمام أبواب المدارس للاطمئنان على أبنائهم بانتظارهم حتى انتهاء الامتحانات، خاصة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي التي تجري اليوم.

كسح تجمعات مياه الأمطار

وصرحت هالة أحمد أبو العز، رئيس حي الضواحى لـ«الوطن»، أنه يتم متابعة حالة الطقس في محافظة بورسعيد اليوم، من خلال غرفة عمليات الحي والمحافظة وأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف بعدد من مناطق الحي، مثل شوارع منطقتى الأمل الجديد والإسراء وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها.

مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحي المستمرة، لرفع كفاءة النظافة العامة والصرف الصحي بمختلف مناطق وقطاعات الحي.