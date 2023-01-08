تأجيل محاكمة المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد بمساعدة طفل

أجلّت محكمة جنايات أحداث بورسعيد، محاكمة الطفل المتهم بقتل «سيدة بورسعيد»، بمساعدة ابنتها، إداريا.

الابنة تنهي حياة والدتها

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة «نورهان خ»، 21 عاما، بالاشتراك مع طفل يدعى «حسين ف»، 15 عاما، بقتل والدة الأولى «داليا ا»، 47 عاما، فضلا عن حيازتهما أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة الأولى لم تستجيب لتوسلات والدتها قبل قتلها، بعد أن طلبت من ابنتها أن تتركها تعيش، وأنها لن تخبر والدها عن حقيقة ما بينها وبين جارها الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة، إلا أنها رفضت جميع توسلاتها.

وأجلّت هيئة المحكمة جلسة اليوم إداريا، وذلك لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.