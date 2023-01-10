مشروعات «حياة كريمة» في «برج العرب» بالإسكندرية تصل لنسبة إنجاز 100%

تستمر المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المتابعة اليومية لمشروعاتها في جميع المحافظات؛ لمتابعة نسب الإنجاز فيها، للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي الأكثر احتياجا في القرى والمراكز التي تعاني من نقص الخدمات.

ومن بين جولات مبادرة حياة كريمة التفقدية، تواجدت المبادرة الرئاسية في قرية برج العرب القديم التابعة لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها هناك بالتوازي لخدمة أهالي القرية.

وتابعت «حياة كريمة» خلال جولتها التفقدية مشروعات «وحدة طب الأسرة»، والتي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، فضلا عن محطتين رفع صرف صحي، منهما محطة قاربت على الانتهاء، وذلك بخلاف محطة مياه الشرب ووحدة طب الصناقرة وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي القرية.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لاسيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرًا والنائية.