«أمين» بعد إعادة إعمار منزله ضمن «حياة كريمة»: شكرا للرئيس على المبادرة

«زيارة رئيس الوزارء كانت حلما بالنسبة لي ولأسرتي ولا أصدق الفرق بين منزلي قبل وبعد إعادة إعماره ضمن حياة كريمة».. هكذا بدأ أمين عدلي جاد أحد المواطنين المستفيدين من مشروع سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نوي مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية حديثة لـ«الوطن».

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع ما حدث معه وقيام المبادرة الرئاسية بإعادة بناء المنزل وتجهيزه بشكل حضاري ولائق بحياة كريمة بعد أن كان منزلا من دور واحد يقطنه هو وشقيقه وكان سيقع، موضحا أنه كان يعيش هو وشقيقه وأسرتيهما في البيت حيث كانوا يدخلون المنزل بـ 3 درجات تحت الأرض والآن حدث ما لم يكن يتوقعه لتحول المنزل لآخر جديد في منتهى الجمال والعظمة.

رئيس مجلس الوزراء يزور منزل أمين ويوجه بتطويره

أوضح «عدلي»، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زار منزله خلال جولته بالقرية في سبتمبر عام 2021 لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث جرى إدراج المنزل ضمن «سكن كريم» ووافق وقتها رئيس الوزراء على أن يكون المنزل دورين ليتم تقسيمه بيني وبين أخي ويكون لكل أسرة منا شقة حيث سألني رئيس الوزراء عن ظروف المعيشة وقال لي إحنا بعد الله هنعمل لك البيت يليق بحياة كريمة ووعد فاوفي وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة العظيمة التي أنقذتني أنا وشقيقي وأسرتينا.

بيوت جديدة توفر حياة كريمة بالقليوبية

على بعد أمتار وقع منزل إبراهيم عبد الحليم مستفيد مبادرة سكن كريم بقرية نوي بشبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث أكد لـ «الوطن»، أنه بالفعل تم الهدم والبناء لمنزله بالقرية بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمنزل في سبتمبر 2021 وجاري استلام المنزل مع انتهاء أعمال التشطيبات الآن في 2023 التي تتم بالمنزل موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف إبراهيم أنه لم يكن يتوقع أن يتم اختيار منزله ضمن المنازل المدرجة ولكن بالفعل بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء للقرية حضر إليهم محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان والتقى بأبنائه وأكد لهم أن المنزل سيكون ضمن المبادرة وسيتم تطويره على أكمل وجه يليق بالأسرة مؤكداً أنه حالياً يتم بالقرية تطوير ورفع كفاءة شامل عبر توصيل الصرف الصحي والمياه والكهرباء وبناء مجمع خدمات بالقرية، مشيرا إلى أنه تم الهدم والبناء على كامل المساحة للمنزل ولم يتم اقتطاع أي جزء منه وحال المنزل تحول 180 درجة عن حالته السابقة.

وعبّر إبراهيم عن سعادته الكبيرة والغامرة لدعم وتطوير منزله ضمن حياة كريمة التي غيرت شكل القرية ومنازلها ومبانيها الخدمية ونقلتها لمستوى آخر من الخدمات التي ظلت محرومة منها لسنوات طويلة مضت.