تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تغير واقع أهالي قرية بطاخ في سوهاج

وجهت القيادة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية، ببذل العمل والجهد وتقديم كافة الدعم لإنشاء مشروعات خدمية وتنموية، لدعم وتنمية الصعيد، الذي عانى من النسيان والإهمال لسنوات طويلة من الزمن، حتى جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتغير الواقع المرير وتحويل الأحلام إلى واقع وحقيقة، إذ أقيمت مشروعات غير لم يسبق لها مثيل في في كل القطاعات المختلفة والمتنوعة جاءت على رأسها قطاع التعليم والصحة، والطرق، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشهدت قرية بطاخ بدائرة مركز دار المراغة شمال محافظة سوهاج، طفرة غير مسبوقة في كل القطاعات التعلمية والصحية والاجتماعية.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المشروعات التي حظيت بها قرية بطاخ، دائرة مركز المراغة في سوهاج، من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتنمية محافظات الصعيد، حسبما أعلنته محافظة سوهاج.

مشروعات «حياة كريمة» بقرية بطاخ

وتضمنت مشروعات «حياة كريمة» بقرية بطاخ بدائرة المركز، ومجمع خدمات المواطنين «تحيا مصر»، وتشمل مركز طب الأسرة، ومركز رعاية الأسرة والطفل بالقرية، بالإضافة إلى نقطة إسعاف البطاخ.

- إنشاء محطة صرف صحي

- إنشاء محطة غاز طبيعي

- مجمع خدمات

- إنشاء مجمع الخدمات البيطرية، ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية وهم:

- الجمعية الزراعية

- مقام على مساحة 150 مترا.

- مكاتب إدارية ومخازن ومكتب إشراف زراعي.

وجاء القسم الثاني الثاني للوحدة البيطرية على مساحة 180 مترا، ويتكون من: معامل

- غرفة كشف بيطري.

ويحتوي القسم الثالث بمجمع الخدمات الزراعية على التالي:

- مجمع الألبان

- بلغ مساحة المجمع 200 مترا.

- مكون من ثلاجات ويقوم على تخزين وتصنيع الألبان.