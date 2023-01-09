«اتحاد العمال»: خطة لتطوير الأصول بأحدث الأساليب العلمية

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن خطة تطوير الأصول التابعة تجرى الآن على قدم وساق من أجل تحقيق أكبر استفادة منها لعمال مصر، وللنهوض بها، مشددا على أن مجلس الإدارة ماض بكل قوة للعمل على حسن استغلال جميع الأصول التابعة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات، سواء المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية أو مؤسسة المصايف «قرية الأحلام»، وغيرها من الأصول.

خطة تطوير قرية الأحلام

وتابع «جبران»، أن هناك مشاورات جارية الآن لصياغة الشكل النهائي لخطة تطوير قرية الأحلام، بما تتمتع من موقع جغرافي متميز، بالساحل الشمالي، وبنية تحتية جيدة، مؤكدا أن تطويرها تأخر كثيرا، وآن الأوان لكي تكون عوائدها المادية ملائمة لحجم استثماراتها.

وقال رئيس اتحاد العمال، إن الجامعة العمالية هي الأخرى ستشهد انفراجة قريبا، فهي أحد الأصول الهامة التي يمتلكها الاتحاد التي سيكون لها نظرة مغايرة تماما في خطة التطوير، بحيث تضمن المضي قدما مع مستهدفات الدولة بتخريج عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على استيعاب التطور التكنولوجي الهائل وغزو جميع أسواق العمل في الداخل أو الخارج.

وشدد «جبران» على أن أصول الاتحاد ملك لكل عمال مصر، ولا مساس بها، ولكن يجب استغلالها وتطويرها جيداً، قائلا: إن آليات التطوير نابعة من رؤية وطنية خالصة، بجانب اتباع أحدث الأساليب العلمية في حسن إدارة الأصول المختلفة، الذي يحتم علينا الإيمان الكامل بأهمية استقدام المتخصصين لضمان نجاح خطة التطوير.

خدمة عمال مصر بصورة أشمل

وثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إشادة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، برؤية مجلس إدارة الاتحاد حول خطة التطوير، مؤكدا أن هدفنا جميعا خدمة عمال مصر بصورة أشمل، والعاملين بالاتحاد بصورة أخص، وتوفير الأموال اللازمة لاستمرار استقرار صرف جميع مستحقاتهم.